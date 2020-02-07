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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 11:47
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    • 07.02.2020 11:53

    kredi indirim haberi: Akbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi!

    kredi indirim haberi: Akbank, konut kredisi faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,95'e indirdi. Genel Müdür Yardımcısı : - "Ekonomimize doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi koşulları sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. İşte 7 Şubat banka banka güncel kredi faiz oranları detayları takvim.com.tr'de

    Akbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi!

    Son dakika kredi faiz indirim haberi: Akbank, konut kredisi faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,95'e indirdi. Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını, avantajlı faiz oranları ve müşteri tercihlerine göre farklılaşabilen ödeme seçenekleri ile karşıladıklarını ifade etti. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

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