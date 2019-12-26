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  • 26.12.2019 15:22
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 15:22

2020 izle - - toplantısı canlı

canlı yayın! 7 milyona yakın çalışan asgari ücrete gelecek mı bekliyorlar. Gözler asgari ücret ile ilgili yapılacak toplantıya çevrildi. Toplantıların ilki 2 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Bugün ise saat 14.00'da Asgari Ücret Komisyonu Toplantısı başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı yapılıyor. Toplantı sonunda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı açıklanacak. Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor. Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacak. İşte ve detaylar

Asgari ücret canlı yayın! | 2020 asgari ücret canlı izle

Asgari ücret canlı yayın! Bugün saat 14.00'da Asgari Ücret Komisyonu Toplantısı gerçekleşecek.Toplantı sonrasında asgari ücret tutarının açıklanması bekleniyor. Asgari ücret toplantısı canlı izlemek isteyenler ise link araştırıyorlar. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmama ısrarı sürüyor. Asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020'de alınmaması gibi talepleri bulunan TİSK, asgari ücrette dengelerin gözetilmesini istiyor.

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