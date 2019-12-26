Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 26.12.2019 14:38
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 14:47

SON DAKİKA! ne kadar? Brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar oldu?

zammı heyecanla bekleniyor. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete 2020 yılında ne kadar zam geleceği konusunda milyonlarca vatandaş araştırmalarını sürdürüyor. Yapılacak zamla birlikte brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? Merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz...

Brüt asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücrette son dakika gelişmesi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Asgari Ücret Yönetmeliği'nde yer alan maddeye göre asgari ücretin belirlenmesinde çalışanın alacağı günlük miktar esas alınarak maaş hesaplaması yapılmaktadır. 2020 yılında yapılacak zam oranı bugün açıklanacak. Böylelikle asgari ücret brüt ve net tutarları da belirlenmiş olacak. Peki, brüt ve net asgari ücret 2020 zammı ne kadar? İşte detaylar...

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2020 NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2020 zammı henüz açıklanmadı. 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için komisyon bugün 4. kez toplanacak. Toplantının ardından Bakan Selçuk yeni rakamı açıklayacak. 2020 asgari ücret zammı açıklandığında anbean haberimizin içeriğine eklenecektir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSON DAKİKA! Asgari ücret 2020 ne kadar? Brüt ve net asgari ücret zammı ne kadar oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri