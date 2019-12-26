Asgari ücrette son dakika gelişmesi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Asgari Ücret Yönetmeliği'nde yer alan maddeye göre asgari ücretin belirlenmesinde çalışanın alacağı günlük miktar esas alınarak maaş hesaplaması yapılmaktadır. 2020 yılında yapılacak zam oranı bugün açıklanacak. Böylelikle asgari ücret brüt ve net tutarları da belirlenmiş olacak. Peki, brüt ve net asgari ücret 2020 zammı ne kadar? İşte detaylar...

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2020 NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2020 zammı henüz açıklanmadı. 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için komisyon bugün 4. kez toplanacak. Toplantının ardından Bakan Selçuk yeni rakamı açıklayacak. 2020 asgari ücret zammı açıklandığında anbean haberimizin içeriğine eklenecektir.