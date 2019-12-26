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  • 26.12.2019 18:28
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 18:28

Müjde! e dahil mi? AGİ hariç asgari ücret kaç para? 2020 bekar ve evliler AGİ kaç TL?

2020 mına ilişkin bir çok tahmin yürütüldü, bugün saat 14.00'da le birlikte AGİ tablosu da ortaya çıktı. Bu anlamda, '2020 Asgari ücret zam oranı belli oldu mu, ne kadar ve kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı belli oldu. Yapılan görüşmelerin ardından 2020 yılında asgari ücret zammı 2.324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.

Asgari ücrete AGİ dahil mi? AGİ hariç asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret ve AGİ zammı toplantısı şu sıralarda devam ediyor. Çalışanların gözü kulağı asgari ücret ve AGİ zammında. Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini (AGİ) de etkileyecek. Eğer asgari ücret zammı yüzde 15 olursa en düşük AGİ tutarı 220.66 TL'ye çıkacak. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa AGİ 230.25 TL'ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL'ye çıkacak. Asgari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar? İşte, AGİ, net, brüt ve zam oranı gibi merak edilen birçok başlığı içeren son dakika haberinin detayları...

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