Asgari ücret ve AGİ zammı toplantısı şu sıralarda devam ediyor. Çalışanların gözü kulağı asgari ücret ve AGİ zammında. Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini (AGİ) de etkileyecek. Eğer asgari ücret zammı yüzde 15 olursa en düşük AGİ tutarı 220.66 TL'ye çıkacak. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa AGİ 230.25 TL'ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL'ye çıkacak. Asgari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar? İşte, AGİ, net, brüt ve zam oranı gibi merak edilen birçok başlığı içeren son dakika haberinin detayları...

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