Çalışanların emekli olabilmesi için belli gün sayısında prim ödemeleri gerek. Bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım. Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıklarından dolayı gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olmaları için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor. Para iadesi yapılırken çalışanın doğum ya da askerlik borçlanması bu hesaplamanın dışında tutulur. Yani bu dönemler için SGK ödeme yapmaz. SGK 4A'lı çalışanlarda sadece belli dönemlerin geri ödemesini yapar. Peki SGK'dan toplu para iadesi nasıl alınır? SGK para iadesi başvuru şartları takvim.com.tr'de

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