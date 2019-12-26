2020 AGİ ve Asgari ücret yeni zammı bugün gündemin en fazla konuşulanlar arasında yer alıyor. Bu anlamda AGİ ve asgari ücret fiyatları merak ediliyor. Asgari ücretinin belli olmasıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi AGİ de belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını bugün saat 14.00'te gerçekleştirecek. Yeni rakam belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. Agi hesaplaması belirli kriterle göre değişiklik göstermektedir. AGİ'nin açılımı asgari geçim indirimi demektir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Evli ve bekarlara 2020 yılı AGİ ücreti takvim.com.tr'de.

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