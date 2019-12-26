Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 26.12.2019 15:16
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 15:18

Milyonlara müjde! mı net-brüt kaç para oldu? : ?

: mı net-brüt kaç para oldu? Sorusu bugün oldukça popüler. Milyonlarca asgari ücretli çalışan asgari ücret zammı kaç lira oldu? Sorusunun cevabını bugün almış olacak. Aralık ayının başından beri gündemi meşgul eden asgari ücret zammı için yapılan toplantılarda anlaşma çıkmamıştı. Bugün yapılacak olan toplantıda asgari ücret ile çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücret zammı hakkında nihai karar çıkacak. Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleşecek son toplantıda 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret belirlenecek. Son olarak Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söylemişti.

Asgari ücret zammı net-brüt kaç para oldu?

Son Dakika Haberleri: Asgari ücret zammı net-brüt kaç para oldu? Sorusuyla ilgili son dakika açıklamaları oldukça merak ediliyor. Asgari ücret 2020 zammı son toplantının ardından belli olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni rakamı belirleme kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla toplantısından önce işçi ve işveren heyetleriyle makamında bir araya geldi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti bugünkü toplantıyla belirleyecek. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Peki asgari ücret zammı net-brüt kaç para olacak? 26 Aralık asgari ücret zammı kaç lira? Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMilyonlara müjde! Asgari ücret zammı net-brüt kaç para oldu? Son Dakika Haberleri: 26 Aralık asgari ücret zammı kaç lira?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri