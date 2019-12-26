Son Dakika Haberleri: Asgari ücret zammı net-brüt kaç para oldu? Sorusuyla ilgili son dakika açıklamaları oldukça merak ediliyor. Asgari ücret 2020 zammı son toplantının ardından belli olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni rakamı belirleme kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla toplantısından önce işçi ve işveren heyetleriyle makamında bir araya geldi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti bugünkü toplantıyla belirleyecek. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Peki asgari ücret zammı net-brüt kaç para olacak? 26 Aralık asgari ücret zammı kaç lira? Detaylar takvim.com.tr'de

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