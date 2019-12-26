Son dakika: 2020 yılı asgari ücret bekar, evli ve çocuklu aileler için ne kadar olacağı şuan arama motorlarında en fazla aratılanlar arasına girdi. Bu bağlamda 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan son toplantıya odaklandı. Asgari ücret toplantısı bugün saat 14.00'te yapılacak. Toplantıda, 2020'de geçerli olacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Bu yıl süreci Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türkİş, 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmamakta ısrarlı. TİSK ise asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip, tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde sürmesini istiyor. Peki 2020 yılı asgari ücret bekar, evli ve çocuklu aileler için ne kadar? İşte asgari ücret zammı açıklaması takvim.com.tr'de



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