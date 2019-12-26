Asgari ücret görüşmeleri son durum ne oldu? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını yapacak. Gözler toplantının saatine çevrildi. Peki, asgari ücret görüşmeleri son durum ne oldu? 2020 Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ SON DURUM NEDİR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını bugün saat 14.00'te gerçekleştirecek. Toplantının ardından Bakan Selçuk, 2020'de geçerli olacak yeni asgari ücret rakamını açıklayacak.

Yeni rakam belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Peki, diğer görüşmelerde neler oldu? Detaylar bir sonraki sayfada...