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  • 26.12.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 12:58

ne oldu? 2020 olacak?

Asgari ücret 2020 görüşmeleri bugün sona eriyor. 2020'de geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için son toplantı Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Doğrudan 7 milyonu ilgilendiren asgari ücret konusunda son gelişmeler merak ediliyor. Peki, ne oldu? 2020 olacak?

Asgari ücret görüşmeleri son durum nedir?

Asgari ücret görüşmeleri son durum ne oldu? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını yapacak. Gözler toplantının saatine çevrildi. Peki, asgari ücret görüşmeleri son durum ne oldu? 2020 Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ SON DURUM NEDİR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını bugün saat 14.00'te gerçekleştirecek. Toplantının ardından Bakan Selçuk, 2020'de geçerli olacak yeni asgari ücret rakamını açıklayacak.

Yeni rakam belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Peki, diğer görüşmelerde neler oldu? Detaylar bir sonraki sayfada...

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