Kapıcı asgari ücreti ne kadar oldu 2020? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, dün asgari ücret toplantısı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının bugün saat 14.00'da gerçekleşecek. Kapıcı asgari ücretinin ne kadar olacağı ise merak konusu. Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleşecek son toplantıda 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret belirlenecek. Asgari ücret tutarı henüz belli olmadı. Ancak açıklandığı zaman detaylar haberimizde olacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ