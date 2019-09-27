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  • 28.09.2019 07:43
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 07:50

Kredi kartı kullananlar dikkat! İşlem ve gecikme oranları düşürüldü

’nın kredi kartı işlemlerinde uygulanacak oranlarının düşürülmesi kararı ’de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını indirdi.

Kredi kartı kullananlar dikkat!

, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak oranlarını düşürdü. Buna göre, cinsinden yapılan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık oranı yüzde 2'den yüzde 1,60'a indirildi. Yüzde 1,60 olarak uygulanan yabancı para cinsinden yapılan kredi karşı işlemlerinde ise aylık azami faiz oranı yüzde 1,28 olarak belirlendi.

GECİKME FAİZ ORANLARI DA İNDİRİLDİ
Ayrıca aylık gecikme faizi oranları ise Türk Lirası cinsinden işlemler için yüzde 2,40'tan yüzde 2'ye indirilirken yabancı para cinsinden işlemlerde de yüzde 2'den yüzde 1,68'e indirildi. Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararları 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

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