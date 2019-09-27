En uygun taşıt ve konut kredisi faizi ne kadar? Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank taşıt kredisi faiz oranı...

Taşıt ve konut kredi faiz oranlarının düşmesi vatandaşları oldukça sevindirdi. Sıfır araç kampanyası ile yerli üretim araçların satışının artması planlanıyor. Bu bağlamda Honda, Renault, Ford, Fiat, Hyundai, Karsan, Isuzu ve Temsa firmaları ile kamu bankaları arasında yapılan anlaşma ile kredi faizleri 0,5'in altına çekildi. Kampanya 1 Ekim'de başlayacak, 31 Aralık günü sona erecek. anlaşmalı şirketler araç fiyatlarında da önemli indirimler gerçekleştiriyor. Ayrıca konut kredisi faizlerinde de sert düşüş devam ediyor. Vatandaşlar gayrimenkul ve araç alımında en uygun kredi seçeneklerini araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt kredisi faiz oranı kaç oldu? En uygun taşıt ve konut kredisi faizi ne kadar? İşte 27 Eylül güncel kredi faiz oranları...

27.09.2019 11:18 - Son Güncelleme: 27.09.2019 11:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





