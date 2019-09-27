En uygun taşıt ve konut kredisi faizi ne kadar? Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank taşıt kredisi faiz oranı...
Taşıt ve konut kredi faiz oranlarının düşmesi vatandaşları oldukça sevindirdi. Sıfır araç kampanyası ile yerli üretim araçların satışının artması planlanıyor. Bu bağlamda Honda, Renault, Ford, Fiat, Hyundai, Karsan, Isuzu ve Temsa firmaları ile kamu bankaları arasında yapılan anlaşma ile kredi faizleri 0,5'in altına çekildi. Kampanya 1 Ekim'de başlayacak, 31 Aralık günü sona erecek. anlaşmalı şirketler araç fiyatlarında da önemli indirimler gerçekleştiriyor. Ayrıca konut kredisi faizlerinde de sert düşüş devam ediyor. Vatandaşlar gayrimenkul ve araç alımında en uygun kredi seçeneklerini araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt kredisi faiz oranı kaç oldu? En uygun taşıt ve konut kredisi faizi ne kadar? İşte 27 Eylül güncel kredi faiz oranları...
Son dakika haberi... Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank sıfır otomobil alımları için kredi kampanyası gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 1 Ekim ile 31 Aralık tarihleri arasında anlaşmalı firmalar ile yapılacak araç alımlarında 0,49 faiz oranı uygulanacak. Kampanya haberinin ardından binlerce kişi taşıt kredilerindeki son durumu merak ediyor. Ayrıca konut kredisi faizlerinde de düşüş sürüyor. İşte güncel taşıt ve konut kredisi faiz oranları...
ANLAŞMALI FİRMALAR HANGİLERİ?
Kamu bankaları aldıkları ortak kararla birlikte yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdi.