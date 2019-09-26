Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 26.09.2019 22:07
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 22:07

Kredi çekeceklere büyük müjde! 3 bankadan kredi faiz indirimi kararı! Taşıt ve konut kredileri ne kadar?

Bankalardan ardı ardına gelen kredi faiz açıklamaları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak kamu bankaları tarafından alınan ortak kararın ardından yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranı yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekildi. Konut ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar şimdi "Taşıt ve konut kredileri ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte banka banka nda son durum...

Kredi çekeceklere müjde! 3 bankadan indirim kararı!

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla birlikte geçtiğimiz haftalardan itibaren kamu bankalarının ardından özel bankalardan ayrı ayrı faiz indirim kararı açıklamaları geliyor. Pek çok kişinin uygun kredi veren bankalar hakkında araştırmaları devam ederken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. Son olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü.

3 KAMU BANKASINDAN İNDİRİM

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKredi çekeceklere büyük müjde! 3 bankadan kredi faiz indirimi kararı! Taşıt ve konut kredileri ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri