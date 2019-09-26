Kredi çekeceklere büyük müjde! 3 bankadan kredi faiz indirimi kararı! Taşıt ve konut kredileri ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla birlikte geçtiğimiz haftalardan itibaren kamu bankalarının ardından özel bankalardan ayrı ayrı faiz indirim kararı açıklamaları geliyor. Pek çok kişinin uygun kredi veren bankalar hakkında araştırmaları devam ederken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. Son olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü.

3 KAMU BANKASINDAN İNDİRİM

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi.