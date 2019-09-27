Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri hazırladı. Binek ve ticari araçlar için 18-60 ay arasında yüzde 0.49-0.69 faiz uygulayacak. 1 Ekim'de başlayacak kampanya yıl sonuna kadar geçerli olacak. Fiyatı 50-120 bin lira arasında olan sıfır binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz yüzde 0.49-0.69; fiyatı 72-120 bin arasında değişen sıfır ticari araçlarda ise 30-60 ay vade için aylık yüzde 0.49-0.69 bandında faiz uygulanacak. Yerli otomobillerde faiz oranı yüzde 1.40 seviyelerindeydi. Bankalar binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa ile işbirliği yaptığını açıkladı.
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