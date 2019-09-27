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3 kamu için özel taşıt kredi paketini açıkladı! Taşıt kredisi oranları ve şartları nedir?

3 kamu kredilerinde rekor indirimine gitti. Yerli üretime özel kredi paketleriyle yüzde 0.49 faizle araç alma imkanı doğdu. Bankalar binek araçlarda , Honda, Hyundai, , ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa ile işbirliği yaptığını açıkladı.



Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank de yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri hazırladı. Binek ve ticari araçlar için 18-60 ay arasında yüzde 0.49-0.69 faiz uygulayacak. 1 Ekim'de başlayacak kampanya yıl sonuna kadar geçerli olacak. Fiyatı 50-120 bin lira arasında olan sıfır binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık yüzde 0.49-0.69; fiyatı 72-120 bin arasında değişen sıfır ticari araçlarda ise 30-60 ay vade için aylık yüzde 0.49-0.69 bandında faiz uygulanacak. Yerli otomobillerde faiz oranı yüzde 1.40 seviyelerindeydi. lar binek araçlarda , Honda, Hyundai, , ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa ile işbirliği yaptığını açıkladı.




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