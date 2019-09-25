İndirimler peş peşe! Talep artıyor! Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Ziraat ve TEB faizleri ne kadar oldu?

Faiz indirim kararlarıyla birlikte arama motorlarında çok araştırılan konular arasında banka kredi faizleri bulunuyor. Merkez Bankası'nın politika faizini 16.50'ye çekmesiyle başlayan indirim süreci Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank açıklamalarıyla devam etti. Kredilere gelen rekor taleplerin önümüzdeki süreçte daha da artacağını belirten uzmanlar faizlerde yeni bir indirim dalgasının başlayabileceğini de belirtiyor. İşte banka kredi faizlerinde son durum...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.43

Konut kredisi: 0.99

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