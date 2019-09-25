Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 25.09.2019 21:59
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 22:03

İndirimler peş peşe! Talep artıyor! Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Ziraat ve TEB faizleri ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla birlikte bankalardan peş peşe indirim açıklamaları geldi. Bankalardan yapılan açıklamaların ardından yüz binlerce vatandaş güncel banka hakkında araştırma yapıyor. Araç ve konut sahibi olmak isteyen on binlerce kişi bankalara akın etti. Özellikle Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmelerinin ardından kredilere rekor talep geldi. İşte faiz indirimine giden bankalar ve güncel faiz oranları...

Banka kredi faizleri ne kadar oldu?

Faiz indirim kararlarıyla birlikte arama motorlarında çok araştırılan konular arasında banka kredi faizleri bulunuyor. Merkez Bankası'nın politika faizini 16.50'ye çekmesiyle başlayan indirim süreci Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank açıklamalarıyla devam etti. Kredilere gelen rekor taleplerin önümüzdeki süreçte daha da artacağını belirten uzmanlar faizlerde yeni bir indirim dalgasının başlayabileceğini de belirtiyor. İşte banka kredi faizlerinde son durum...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.43
Konut kredisi: 0.99

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİndirimler peş peşe! Talep artıyor! Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Ziraat ve TEB faizleri ne kadar oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri