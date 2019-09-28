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  • 28.09.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 09:38

da son dakika hareketlilik! 28 Eylül ve oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... 2019 Eylül ayı itibarıyla 5.65-5.75 bandında seyreden , piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle dalgalı seyir izledi. Dolar kuru, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırıyla ay içinde bir kaç kez kırılsada 5.65-5.75 bandını ne aşağı ne de yukarı yönde kalıcı olarak kıramadı. Peki, bugün ve oldu? İşte 28 Eylül güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününü 5.6610 seviyesinde tamamladı. Dolar en düşük 5.6468 lira ve en yüksek 5.6897 lirayı gördükten sonra, 5.65 - 5.66 lira aralığında, euro ise en düşük 6.1799 lira ve en yüksek 6.2123 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 28 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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