Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününü 5.6610 seviyesinde tamamladı. Dolar en düşük 5.6468 lira ve en yüksek 5.6897 lirayı gördükten sonra, 5.65 - 5.66 lira aralığında, euro ise en düşük 6.1799 lira ve en yüksek 6.2123 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 28 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI