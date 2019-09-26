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  • 26.09.2019 18:22
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 18:22

Bakan 'tan üç kamu sının taşıt kredi ini düşürmesine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı , Ziraat sı, Halkbank ve Vakıfbank'ın ’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi ini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürmesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Yerli üretimi ve ı destekleyecek, sektöründeki hareketlenmeyi hızlandıracak bu adımın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak: Hayırlı uğurlu olsun

Hazine ve Maliye Bakanı , Ziraat sı, Halkbank ve Vakıfbank'ın 'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi ini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Albayrak, "Kamu bankaları, Türkiye'de üretim yapan otomotiv firmaları ile işbirliğine giderek Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketini devreye aldı. Yerli üretimi ve istihdamı destekleyecek, otomotiv sektöründeki hareketlenmeyi hızlandıracak bu adımın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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