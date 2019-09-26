Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Albayrak, "Kamu bankaları, Türkiye'de üretim yapan otomotiv firmaları ile işbirliğine giderek Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketini devreye aldı. Yerli üretimi ve istihdamı destekleyecek, otomotiv sektöründeki hareketlenmeyi hızlandıracak bu adımın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.