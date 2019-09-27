Kredi faiz açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken kamu bankalarından son olarak yapılan taşıt kredisiyle ilgili açıklama merak edilmeye başlandı. Kamu bankaları aldığı ortak kararın ardından yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranları yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. Peki, taşıt ve konut kredisi ne kadar oldu? İşte banka banka kredi faizlerinde son indirimler...

3 KAMU BANKASINDAN İNDİRİM

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi.