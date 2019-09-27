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  • 27.09.2019 22:45
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 22:45

Bankalardan peş peşe indirim müjdesi! Taşıt ve ne kadar oldu? İşte son durum...

Bankalar tarafından yapılan kredi faiz indirim açıklamaları yüz binler tarafından merakla takip ediliyor. Bir süre önce kamu bankalarının ardından özel bankalardan da faiz indirim kararı açıklamaları yapılmıştı. İndirimlerin ardından ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. Son olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü. Peki, taşıt ve ne kadar oldu? İşte son durum...

Bankalardan peş peşe indirim müjdesi!

Kredi faiz açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken kamu bankalarından son olarak yapılan taşıt kredisiyle ilgili açıklama merak edilmeye başlandı. Kamu bankaları aldığı ortak kararın ardından yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranları yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. Peki, taşıt ve konut kredisi ne kadar oldu? İşte banka banka kredi faizlerinde son indirimler...

3 KAMU BANKASINDAN İNDİRİM

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi.

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