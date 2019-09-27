Son dakika faiz indirimi sıfır araba kampanyaları! İşte sahibinden en ucuz fiyatlı ve anlaşmalı kredili otomobiller!
Kamu bankaları taşıt kredisini indirdi. Otomobil firmaları ile yapılan anlaşma uyarınca yerli üretimi teşvik amaçlı taşıt kredisi faizleri 0,49 ile 0,69 oranına indirildi. Bu dev kampanyaya Türkiye'de en çok satılan otomobilleri üreten firmalar olan Fiat, Renault, Honda, Isuzu, Karsan, Temsa, Hyundai gibi dev şirketler katıldı. 1 Ekim 2019 Salı günü başlayacak olan kredi kampanyaları ile otomobil satışlarının tavan yapması bekleniyor. Kredi faiz oranları 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olacak. Elini çabuk tutarak bayilerdeki otomobilleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, bütçeleri doğrultusunda araç fiyatlarını araştırıyor. 100 bin TL'nin altında birçok uygun otomobil seçeneği bulunuyor. Sizler için sıfır araba kampanyalarını derledik. İşte en uygun fiyatla satılan ve kredi anlaşması olan araçlar...
Sıfır otomobil kampanyaları, kamu bankalarının faiz indirim kararının ardından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank sorumluluk alarak, Honda, Fiat, Renault Mais, Hyundai, Karsan, Temsa, Isuzu gibi firmalarla anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre; Binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılacak. Kampanya 1 Ekim 2019'da başlayacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek. Kampanyanın ardından merak edilen otomobil fiyatlarını sizler için derledik. İşte detaylar...
TAŞIT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
Taşıt kredisi kullanarak sıfır araç almayı düşünenlere gerekli evrakları belirterek başlayalım. Birçok banka taşıt kredisi için şu evrakları talep ediyor:
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
İkametgah, elektrik, telefon, su, doğalgaz faturası, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge, noter satış sözleşmesi, ÖTV ödeme makbuzu veya araç tesciline ilişkin geçici belge.
Evrak içerisinde geçerlilik süresi belirtilmeyen evraklar için belge tarihinden itibaren son 3 ay, Evrak içerisinde geçerlilik süresini belirten evraklar için (İkametgah gibi ) geçerlilik süresi içerisinde işlem yapılması gerekmektedir.)
OTOMOBİLİN YÜZDE 70'İNE KADAR KREDİ ÇEKİLEBİLİR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 25/01/2019 tarihinde yayımlanmış yönetmelik gereğince; bireysel başvurularda araç fatura bedeli 120.000 TL'ye kadar olan araçlar için araç fatura tutarının %70'ine kadar, araç fatura bedeli 120.000 TL üzerinde olan araçlar için ise fatura tutarının 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, üzerinde kalan tutarın ise %50'sine kadar kredi kullanılabilmektedir.
Tüzel başvurularda ise araç fatura bedelinin %80'ine kadar kredi kullanılabilmektedir. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.
Kredi kullanmak için en az 18 yaşında olmak gerekmektedir. Ev hanımı ve öğrenci başvurularında düzenli gelir sahibi bir kefil ile değerlendirme yapılır.