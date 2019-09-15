Merkez Bankası tarafından yapılan rekor faiz indiriminin ardından, kamu bankalarının konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaptığı önemli düşüş, konut talebini canlandırdı. Peki güncel konut kredisi faiz oranları nedir? En sık hesaplanan konut kredileri hangileridir? Merkez Bankası'nın politika faizini 3.25 puan indirerek yüzde 19.75'ten 16.50'ye çekmesinin ardından bankalar da harekete geçti. Ziraat Bankası ve Vakıfbank, tüketici ve ticari kredilerde faizleri pazartesi gününden geçerli olacak şekilde indirdi. İşte bankaların kredi faiz oranları ve eski faiz oranlarına göre vatandaşın kazancı... Halkbank'ın da tüketici ve ticari müşterileri için faizleri indireceği öğrenildi. İşte 15 Eylül güncel konut kredisi faiz oranları ve en sık hesaplanan konut kredileri hangileridir?