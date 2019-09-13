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  • 13.09.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 17:42

Son dakika haberi: Bankası kredi oranlarını indirdi!

Son dakika haberi... Bankalar indirimine birbiri ardına devam ediyor! Bankası kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere indirdi.

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi!

Kurumsal kredi oranlarını aylık yüzde 13 - yüzde 15.5 aralığına kadar indiren Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25'e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1.35'e düşürdü.

Konut kredilerinde 500 bin lira ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1.19 olarak belirleyen , 500 bin lira altındaki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0.99 olarak uyguluyor.

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