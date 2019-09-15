Faiz lobisinin kur tezi çöktü

Yıllardır Türkiye'deki yüksek faiz ortamından beslenen çevrelerin, işi bu aralar hiç iyi gitmiyor. Faiz lobisinin Türkiye'ye dayattığı "faiz düşürülünce dolar yükselir" tezi, Merkez Bankası'nın son iki kararıyla çöktü. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 25 Temmuz ve 12 Eylül tarihlerinde yaptığı güçlü indirimlere rağmen Dolar/TL seviyesi, 5,65-5,70 bandında kaldı.

MERKEZ ŞANTAJA BOYUN EĞMİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre faiz lobisinin şantaj ve korku salma politikasına boyun eğmeyen Merkez Bankası yönetimi; son iki toplantıda toplam 7,5 puanlık faiz indirimi yaptı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve diğer kurul üyelerinin cesur davranması sonucu faiz üzerinde oluşturulan kur baskısı kırıldı. Piyasaların canlanmasını için cesur adımlar atan Merkez Bankası, kredi faizlerinin aşağı çekilmesinin önünü açtı. 25 Temmuz'da yapılan 425 baz puanlık indirimin ardından konutta faiz oranlarını 0,98'e çeken kamu bankaları, be hafta yapılan 325 baz puanlık indirimden sonra ticari ve tüketici kredilerinde de indirimler yaptı. Birkaç özel bankanın da indirmeye başladığı faiz oranlarının sürmesi bekleniyor.

ENFLASYONDA ZAFER GÜNÜ 3 EKİM

Enflasyonun düşmesiyle birlikte oluşan opsiyonu kullanmayı sürdürmesi beklenen Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. Para Politikası Kurulu'nun 24 Ekim ve 12 Aralık'ta olmak üzere bu yıl iki toplantısı daha var. 3 Ekim'de açıklanacak eylül ayı enflasyonunun, baz etkisiyle tek haneye inmesi bekleniyor. Eylül 2018'de yaşanan yüzde 6,6 puanlık yükselmenin on iki aylık ortalamadan çıkacağı Eylül 2019 enflasyonunun yüzde 10'un altına inmesiyle Merkez Bankası'nın önünde en az 6,3 puanlık bir opsiyon oluşmuş olacak.

FAİZDEKİ DRAMATİK DÜŞÜŞ SÜRECEK

4 Kasım'da açıklanacak ekim ayı enflasyonuyla birlikte geçtiğimiz yılın aynı ayında oluşan 2,67'lik baz etkisini daha olumlu olarak göreceğiz. İki ayın toplamında göreceğimiz yüzde 8,9'luk baz etkisiyle enflasyonun Eylül-Ekim aylarında tek hanede kalacağı hesaplanıyor. 3 Ekimde açıklanacak ve çift haneli enflasyona büyük darbe vurulacak eylül ayı enflasyonunun ardından Para Politikası Kurulu'nun 24 Ekim'de güçlü bir faiz indirimi yapması bekleniyor.

YATIRIMCI VE VATANDAŞ BEKLİYOR

Üçüncü çeyrekte ekonomik aktiviteyi hızlandırması beklenen faiz indirimlerinin asıl olumlu etkisinin yılın son çeyreğinde görülecek. Temkinli davranmayı sürdüren ve enflasyondaki iyileşmenin faizlere yansımasını bekleyen vatandaş, bankaların faizleri aşağı çekmesini bekliyor.