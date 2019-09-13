Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirim kararıyla birlikte gündemde yer alan konular arasında kredi faiz oranları bulunuyor. Peki, Vakıfbank konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar oldu? Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizini yüzde 1,45'ten yüzde 1,25'e diğer müşterileri için ise yüzde 1,55'ten yüzde 1,35'e düşüren VakıfBank, konut kredilerinde ise 500 bin TL'ye kadar aylık yüzde 0,99 faiz oranını korurken 500 bin TL üzerindeki kredilerde aylık faiz oranını yüzde 1,15'e indirdi.

VAKIFBANK'TAN AÇIKLAMA

VakıfBank açıklamasına göre, geçtiğimiz günlerde hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde art arda indirimler yapan banka, bir kez daha indirime gitti. Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizi 60 ay vadeye kadar yüzde 1,45'ten yüzde 1,25'e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranını yüzde 1,55'ten 1,35'e indirdi.

Konut kredilerinde ise 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde aylık yüzde 0,99 faiz oranını koruyan banka, 500 bin TL üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,15'e çekti.