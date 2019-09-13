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  • 13.09.2019 18:25
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 19:35

Üç bankadan ardı ardına müjde! Ziraat Bankası, TEB, İş Bankası ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararının ardından bankalardan ardı ardına müjdeli haber geliyor. Yüz binlerce vatandaş Merkez Bankası'nın kararıyla birlikte bankaların nı araştırmaya başladı. Konut ve taşıt sahibi olmak isteyenler kredi faizleri oranları düştü mü sorusuna yanıt arıyor. Peki, banka kredi faizlerinde son durum nedir? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...

Bankalardan peş peşe müjde! Kredi faizleri düşürüldü

Geçtiğimiz süreçte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, TEB gibi bankalar daha önce kredi faiz oranlarında indirim yaptığını açıklamışlardı. Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararı almasıyla birlikte güncel kredi faiz oranları merak konusu oldu. Peki, Ziraat Bankası, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte güncel kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Ziraat Bankası açıklamasına göre, banka, kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35'e çeken banka, ayrıca, konut kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi.

Açıklamaya göre, 500 bin TL altındaki konut kredilerindeki faiz oranı ise değiştirilmeyerek aylık yüzde 0,99'da sabit bırakıldı.

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