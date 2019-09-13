Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gözler banka kredi faiz oranlarına çevrildi. TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, politika faizinin yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye indirilmesine karar verdiği bildirildi. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar kredi faizleri oranları düştü mü sorusuna yanıt arıyor. Peki, banka kredi faizleri ne zaman düşecek? İşte bankaların güncel faiz oranları... Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.