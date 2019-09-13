Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gözler banka kredi faiz oranlarına çevrildi. TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, politika faizinin yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye indirilmesine karar verdiği bildirildi. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar kredi faizleri oranları düştü mü sorusuna yanıt arıyor. Peki, banka kredi faizleri ne zaman düşecek? İşte bankaların güncel faiz oranları... Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.
Peş peşe faiz indirimi geliyor! Banka kredi faizleri ne zaman düşecek? Kredi faizleri oranları düştü mü?
Bir süre önce bir çok banka kredi faizleri oranlarında güncelleme yapmıştı. Bu bağlamda dün Merkez Bankası faizleri bir defa daha indirdi. Merkez Bankası (MB), Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 19.75'ten 325 baz puanlık düşüşle 16.50'ye indirdi. Yüz binlerce vatandaş Merkez Bankası'nın kararıyla birlikte bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Fakat her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Taşıt ve konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar banka banka güncel kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, Akbank kredi faiz oranlarını haberimizde sizin için derledik. Peki, banka kredi faizleri ne zaman düşecek?
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