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  • 13.09.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 17:54

son dakika oranları! Ziraat sı 2019 'de

i indirdi lar faizi bir bir indirmeye devam etti. 'ndan sonra 'da faiz indirme kararı aldı. Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere indirdi. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. İşte Ziraat Bankası 2019 adresinde

Ziraat Bankası faiz oranlarını yeniden indirdi!

13 Eylül Ziraat Bankası son dakika faiz oranları! Ziraat Bankası 2019 konut kredisi faiz hesaplama ziraatbank.com.tr'de. Bankalar faiz indirimine devam ediyor! Bir banka daha kredi faiz oranlarını indirdi! Kurumsal kredi faiz oranlarını aylık yüzde 13 - yüzde 15.5 aralığına kadar indiren Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25'e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1.35'e düşürdü. Konut kredilerinde 500 bin lira ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1.19 olarak belirleyen Ziraat Bankası, 500 bin lira altındaki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0.99 olarak uyguluyor. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor.

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