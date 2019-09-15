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  • 15.09.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 11:52

15 Eylül güncel konut kredisi oranları nedir? hangileridir?

tarafından yapılan rekor indiriminin ardından, kamu larının konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaptığı önemli düşüş, konut talebini canlandırdı. Peki nedir? hangileridir? Merkez Bankası'nın politika faizini 3.25 puan indirerek yüzde 19.75'ten 16.50'ye çekmesinin ardından bankalar da harekete geçti. ve Vakıfbank, tüketici ve ticari kredilerde faizleri pazartesi gününden geçerli olacak şekilde indirdi. İşte bankaların kredi faiz oranları ve eski faiz oranlarına göre vatandaşın kazancı... 'ın da tüketici ve ticari müşterileri için faizleri indireceği öğrenildi. İşte 15 Eylül güncel konut kredisi faiz oranları ve en sık hesaplanan konut kredileri hangileridir?

En sık hesaplanan konut kredileri işte aylık taksitler

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faiz oranlarını yüzde 1'in altına düşürmesi kredi çekmeyi düşünen vatandaşları hareketlendirdi. Peki en sık hesaplanan konut kredileri hangileridir? Ayrıntılar haberimizde. Merkez Bankası faizi 3.25 puan indirince bankalar da harekete geçti. İlk adım Ziraat ve Vakıfbank'tan geldi, sırada Halkbank var. 50 bin liralık ihtiyaç kredisi çeken vatandaşın cebinde 5 bin TL kalacak. İşte bankaların kredi faiz oranları ve eski faiz oranlarına göre vatandaşın kazancı... Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir.

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