Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faiz oranlarını yüzde 1'in altına düşürmesi kredi çekmeyi düşünen vatandaşları hareketlendirdi. Peki en sık hesaplanan konut kredileri hangileridir? Ayrıntılar haberimizde. Merkez Bankası faizi 3.25 puan indirince bankalar da harekete geçti. İlk adım Ziraat ve Vakıfbank'tan geldi, sırada Halkbank var. 50 bin liralık ihtiyaç kredisi çeken vatandaşın cebinde 5 bin TL kalacak. İşte bankaların kredi faiz oranları ve eski faiz oranlarına göre vatandaşın kazancı... Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir.