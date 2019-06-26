İstanbul TOKİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için toplanan taleplerin ardından, ilk kuralar Başakşehir Kayabaşı'nda başladı. Başvuru yapan binlerce vatandaş, kura sonuçları için merak içinde. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir? Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ tarafından İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için toplanan 6 bin 300 konutun kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Bu projenin içinde yer alan 4467 konut inşa edilen Başakşehir Kayabaşı'nın kuraları 26 Haziran saat 10.00'da çekilmeye başlandı. Vatandaşlar, büyük bir heyecanla ev sahibi olup olamadığını araştırıyor.

Bugün 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kuraları çekiliyor. Yarın (27 Haziran) ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra, isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.