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  • 27.06.2019 09:01
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 13:52

Memur ve emekliye büyük müjde! mı...

2019 memur farkı ve aile yardımı oranı ne kadar? Temmuzda memurlar yüzde 5 zamma ilaveten enflasyon farkı alacak. Zam yüzde 6.94'ü bulursa, en düşük maaş 3 bin 755 liraya çıkacak. Memurların aile yardımları da temmuzda yükselecek.

Milyonlarca devlet memuru Temmuz ayında yapılacak olan zammı dört gözle bekliyor. Memurlar için zam ayının yaklaşmasıyla birlikte zam oranı ne kadar olacak diye araştırmalarda başladı. Haberimizde Temmuz zammı için tahminleri vereceğiz. Bu bağlamda Milyonlarca memura yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Yani memurların en az yüzde 5 zam alması garanti. Enflasyon tahminleri ise farka da işaret ediyor.

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