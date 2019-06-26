Enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Haziran 2019 enflasyon rakamları içinde yer edinen 12 aylık TÜFE ortalaması bununla birlikte Temmuz ayı kira artış oranı olarak kullanılacak. Söz mevzusu rakamlar 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü TÜİK tarafından saat 10:00 itibari ile ilan edilecek ve takvim.com.tr sitemiz üzerinden anı anına açıklanacaktır.