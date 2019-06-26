Tuzla TOKİ projesi için 500 konutluk kontenjan ayırmıştı. 500 konut için hak sahipleri 1 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. TOKİ İstanbul kura tarihleri açıklandı. Kura çekilişlerinin yeri ve saatleri de belli oldu. TOKİ Tuzla kura çekilişi 1 Temmuz 2019 tarihinde saat 10:00 itibari ile yapılacak. TOKİ Tuzla kurası Haldun Alagaş Spor Kompleksi Ümraniye İstanbul adresinde yapılacak. Toplam 500 konut için hak sahipleri belirlenmiş oldu. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Peki 2019 TOKİ Tuzla kuraları nerede çekiliyor? İşte Tuzla TOKİ çekilişleri yeri ve canlı yayın saati.