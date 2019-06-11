SGK SSK Bağkur emeklisi çift maaş nasıl alır? Sigorta sektörünün son günlerde en önemli gündem maddelerinden birisini hükümetin açıkladığı ekonomi programında yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi oluşturuyor. Sigorta şirketleri destek verdiği bu sistem için ellerini taşın altına koymaya hazır. Emekliye ikinci çifte maaş nasıl alınır başvuru ve alma şartları açıklaması? SGK SSK ve Bağkur emeklisi çift maaş nasıl alır?