Dul, yetim maaşı veya ölüm aylığı alma başvuru şartları nedir? Ölen anne-baba veya eş üzerinden belli şartlarda maaş bağlanıyor. Buna dul, yetim maaşı veya ölüm aylığı da deniyor. Bazı durumlarda iki hatta üç maaş alma hakkı var. İşte detaylar... Bazı durumlarda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki bu nasıl oluyor? Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, Bağkur emeklisi kocasının vefatının ardından dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra da yetim aylığı alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor. Bu arada emekli vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında "SSK Bağ-Kur emeklisi çift maaş nasıl alır?" sorusu yer alıyor. "Emekli çift maaş alma şartları nelerdir?" sorusu hakkında merak edilen tüm detayları sizin için derledik. İşte emekli çifte maaş alma koşullarıyla ilgili detaylar...