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  • 11.06.2019 11:31
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 11:31

Herkesi ilgilendiriyor! O indirimler için son gün 30 Haziran

yi canlandırmak için hükümet tarafından başlatılan ÖTV ve KDV indirimlerinden yararlanmak için son 20 günlük sürece girildi. İndirimlerin başladığı günden bu yana beyaz eşya ve mobilya sektörü canlanırken, indirimlerin satışlara olumlu yansıdığı aktarıldı.

Mobilya ve beyaz eşya sektörüne sağlanan KDV ve ÖTV indirimlerinden faydalanmak için son 20 günlük sürece girildi

MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, "KDV indiriminin sürmesi bizim için ayrı bir motivasyon oldu. Düğün sezonunda bulunmamız nedeniyle iç pazardaki daralma durdu. Son 20 gün için ise satışların artmasına yönelik büyük ümidimiz ve beklentimiz var. Sadece evlenecekler için değil, mobilyasını yenileyecekler için de büyük avantaj onları bekliyor" dedi.

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