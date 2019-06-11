Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT emeklilikte yaşa takılanlar, emekli Temmuz enflasyon zammı, kıdem tazminatı konusunda Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan son dakika açıklaması geldi. Atalay hem EYT kıdem tazminatı hakkında ise; "Elde edilmiş haklarımızdan bir arpa boyu geri gidilmesini kabul etmeyiz. EYT konusunda Türkiye'nin ekonomik durumu bahane ediliyor. Ama bir yerden başlanması zorunlu" ifadesini kullandı. 2019 Ocak asgari ücret zammı pazarlıkları öncesi yaptığı çıkışlarla gündem oluşturan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Ramazan Bayramı sonrasında ana gündem maddelerini açıkladı. Peki EYT, SGK Bağkur emekli maaşı enflasyon zammı kıdem tazminatı en son durum Meclis'e geldi mi, çıktı mı? İşte en son detaylar ve haberler