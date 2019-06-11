SGK Bağkur emekli maaşı nasıl hesaplanır? Son dakika emekli maaşı nasıl arttırılır? En düşük emekli maaşı kaç para?
Son dakika emekli maaşı haberleri... Çalışanlar en çok iki konuyu merak ediyor. Biri ne zaman emekli olacağı, diğeri de ne kadar maaş alacağı. Emekli maaşını çalışırken atılacak 7 adım ile artırmak mümkün. Ancak maaşı yükseltmenin bazı kuralları var. En önemli parametre brüt maaşınız.... Ülkemizde 12.5 milyonu aşkın emekli devletten maaş alıyor. Emekli olmak için gün sayan milyonlarca kişi var. Emeklilik günü gelmiş ancak 3600 ek gösterge bekleyişi nedeniyle dilekçesini vermemiş olan en az 250 bin kişi bulunuyor. Emekli olma hayai kuran vatandaşlar bir yandan da ne kadar emekli maaşı alacaklarını, emekli maaşını yükseltmek için neler yapılması gerektiğini araştırıyor. Yüksek emekli maaşı almak mümkün. Devlet bu konuda bazı tavizlerde bulunuyor. Peki, emekli maaşı nasıl arttırılır? En düşük emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Sizler için emekli maaşı artırmanın yollarını ve emekli maaşı hesaplamasını derledik.
Çalışanların en çok merak ettiği konuşların başında yüksek emekli maaşı nasıl alırım sorusuna yanıt bulmak oluyor. Bu anlamda Bu bağlamda yüksek emekli maaşı almanın şartları ve yollarını derledik. Emeklilik on binlerce kişinin hayali. Emekli olmak için gün sayan yüz binlerce vatandaş bulunuyor. Mevcut sistemde memur, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı üzerinden emeklilik fırsatı sunuluyor.
Yeni düzenleme sonrası BES de bu döngüye eklenecek ve emeklilerin refah içinde yaşaması sağlanacak. Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar için de 3600 ek gösterge düzenlemesini bekleyenler var.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 10.7 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 10.2 oranında artırılmıştı. Milyonlarca Emekli Sandığı, SGK ve Bağ Kur emeklilerinin 2019 yılı ocak ayı zamlı maaşı açıklanan memur maaş katsayısının ve zam oranının ardından belli oldu. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri her ay hem net maaşlarını hem de bunun yüzde 4'ü tutarında ek ödeme (vergi iadesi) alıyor.