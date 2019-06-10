Toplu ödeme yap erken emekli ol | Erken emekli olmak için neler yapmak gerekir?
Emekli olabilmek için belli sayıda gün prim ödenmesi, belli yaşa gelmek ve belli bir sigorta yılının doldurulması isteniyor. Yasalarımız geçmiş yıllarda çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkanı tanımıyor. Ancak bazı istisnalar ile toplu ödeme yaparak bu günleri satın almak mümkün olabiliyor. Böylece yıllarca çalışmadan toplu ödeme ile erken emeklilik de sağlanıyor. Peki erken emekli olmak için neler yapmak gerekir? Toplu ödeme ile erken emekli olabilmek için ne yapılmalı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...
10.06.2019 07:53
- Son Güncelleme: 10.06.2019 07:53
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