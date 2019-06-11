Emekliye 3 müjde! Gözler Meclis'te

Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürerken, maaşları artıracak yeni düzenlemeler gündemde. Sehven eksik bağlanan aylıklara mercek tutan SGK, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Ayrıca, maaş hesabında kullanılan 'aylık bağlama oranlarının' eşitlenmesini öngören tasarı Meclis'te. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı.
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