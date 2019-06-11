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  • 12.06.2019 09:01
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 11:22

Emekliye 3 müjde! Gözler Meclis'te

Sosyal Güvenlik Kurumu (), kayıtlarında bulunan emekli 'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda, emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor.

Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürerken, maaşları artıracak yeni düzenlemeler gündemde. Sehven eksik bağlanan aylıklara mercek tutan SGK, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Ayrıca, maaş hesabında kullanılan 'aylık bağlama oranlarının' eşitlenmesini öngören tasarı Meclis'te. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı.

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