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  • 11.06.2019 13:13
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 13:13

Beyaz eşyada, ? ÖTV ?

Beyaz eşya, mobilya ve araçlarda ÖTV ile KDV indirimi uygulaması 1 Kasım 2018 tarihinde başlamıştı. Bu indirim fırsatından faydalanmak için son günler. Peki, beyaz eşyada ? Araçlarda ÖTV indirimi ne zaman bitiyor? ÖTV ve KDV indirimi son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Araçlarda ÖTV indirimi ne zaman son?

ÖTV ve KDV indirimi ne zaman bitiyor? Enflasyonla mücadele kapsamında 1 Kasım 2018 tarihinde mobilya, beyaz eşya ve araçlarda ÖTV ve KDV indirimi yapılmış bu indirimlerine 31 Aralık'a kadar uygulanması planlanmıştı daha sonra 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Ancak, gelen yoğun talep üzerine bu süre ileri bir tarihe ertelendi. Peki, Beyaz eşyada, araçlarda ÖTV indirimi ne zaman son? ÖTV KDV indirimi ne zaman bitiyor? İşte o konu hakkında tüm detaylar...

ÖTV VE KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Beyaz eşya, mobilya ve araçlarda ÖTV ve KDV indirimi 30 Haziran'da sona erecek.

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