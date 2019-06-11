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Emekliye ek ödeme! En az maaş 1200 TL olacak | Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek. Emekli maaşları Ocak-Haziran enflasyonu oranında artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.99 zam görünürken, buna göre gelirlerde 56,27 ile 279,76 lira arasında artış yaşanacak. Haziran enflasyonuna göre tutar artabilecek, en az maaş 1.200 liraya ulaşacak. Peki emekli maaşlarına yapılacak zam ile birlikte yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...

11.06.2019 07:50 - Son Güncelleme: 11.06.2019 07:50
Emekliye ek ödeme! En az maaş 1200 TL olacak | Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Bayram ikramiyesini alan emekliler, şimdi de zam heyecanı yaşıyor.

Emekliye ek ödeme! En az maaş 1200 TL olacak | Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek.

Emekliye ek ödeme! En az maaş 1200 TL olacak | Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Maaşları Ocak-Haziran enflasyonu oranında artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.99 zam görünürken, buna göre gelirlerde 56,27 ile 279,76 lira arasında artış yaşanacak.

Emekliye ek ödeme! En az maaş 1200 TL olacak | Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Eğer beklenti anketindeki gibi yüzde 6.7 artış oluşursa da gelirlerde en az artış 75,41 lira olacak. 375,62 liraya varan gelir artışı görülecek.

Emekliye ek ödeme! En az maaş 1200 TL olacak | Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Halen en düşük SSK emeklisi aylığı bin 71 lira 88 kuruş.

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