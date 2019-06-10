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  • Son Güncelleme: 17.06.2019 13:00

Başkan Erdoğan, Meclis açıldığında af çıkacağını açıkladı

Adalet Bakanlığı, İnfaz Yasası değişikliğini tamamladı. Affın, Meclis açıldığında çıkacağı açıklandı. Cezaevlerindeki onbinlerce kader kurbanı bayram yaptı. Bakanlık, tahliye planını da hazırladı. Başkan Erdoğa'da Meclis açıldığında af çıkacağını açıkladı. Cezaevlerinde heyecan doruğa çıktı. Yaklaşık 170 bin tutuklu ve hükümlü, valizlerini hazırlamaya başladı.

11 Haziran Af teklifi son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Meclis açıldığında af çıkacağını açıkladı. Cezaevlerinde heyecan doruğa çıktı. Yaklaşık 170 bin tutuklu ve hükümlü, valizlerini hazırlamaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez afla ilgili açıklama yaptı. "Adalet Bakanlığımız'ın bu konularla ilgili bir çalışması var. İnşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek" diyerek hazırlığın yapıldığını anlattı. Takvim "İnfaz düzenlemesiyle" ilgili detaylara ulaştı. Buna göre cezanın yüzde 66'sı olan hapiste kalma süresi 50'ye çekilecek.

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