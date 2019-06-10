Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ramazan Bayramı tatili nedeniyle çalışmalarına bir süre ara vermişti. Meclis'in 11 Haziran Salı günü açılmasının ardından gündem yoğun olacak. Meclis'te birçok konu görüşülecek. Şimdi af yasasından erken emeklilik yasasına, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği merak ediliyor.