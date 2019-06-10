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, emeklilik, nafaka, af ve , nda nedir, 'e geldi mi?

, erken emeklilik yasası, , , ve nın Türkiye Büyük Millet i'ne gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu yasalar hakkında tartışmalar sürerken vatandaşlar son gelişmeler hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, erken emeklilik, nafaka, af ve ceza indirimi, hal yasasında nedir? İşte son gelişmeler...

Kıdem tazminatında son durum ne?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ramazan Bayramı tatili nedeniyle çalışmalarına bir süre ara vermişti. Meclis'in 11 Haziran Salı günü açılmasının ardından gündem yoğun olacak. Meclis'te birçok konu görüşülecek. Şimdi af yasasından erken emeklilik yasasına, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği merak ediliyor.

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