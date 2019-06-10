Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ramazan Bayramı tatili nedeniyle çalışmalarına bir süre ara vermişti. Meclis'in 11 Haziran Salı günü açılmasının ardından gündem yoğun olacak. Meclis'te birçok konu görüşülecek. Şimdi af yasasından erken emeklilik yasasına, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği merak ediliyor.
Kıdem tazminatı, emeklilik, nafaka, af ve ceza indirimi, hal yasasında son durum nedir, Meclis'e geldi mi?
Kıdem tazminatı, erken emeklilik yasası, nafaka yasası, af yasası, ceza indirimi ve hal yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu yasalar hakkında tartışmalar sürerken vatandaşlar son gelişmeler hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, erken emeklilik, nafaka, af ve ceza indirimi, hal yasasında son durum nedir? İşte son gelişmeler...
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