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SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini aldı. Şimdi yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Temmuz zammında. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyona göre Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Esnaf emeklisi, 2000'den önce emekli olan ve SSK'lıların en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

09.06.2019 07:49 - Son Güncelleme: 09.06.2019 07:49
SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin gözü Temmuz zammında. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranını gösterecek ilk 6 aylık enflasyon verisini merakla bekliyor.

SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.99 olarak gerçekleşti.

SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?
Bu orana göre en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı bin 595 lira 30 kuruştan bin 674 lira 91 kuruşa yükselecek.

SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Halen bin 189 lira 59 kuruş olan en düşük tarım Bağ-Kur emeklisi aylığı da bin 248 lira 95 kuruşu bulacak.

SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK'lılarda ise en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 818 lira 18 kuruştan bin 908 lira 91 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 125 lira 48 kuruştan bin 181 lira 64 kuruşa ulaşacak.

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