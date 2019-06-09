SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK'lılarda ise en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 818 lira 18 kuruştan bin 908 lira 91 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 125 lira 48 kuruştan bin 181 lira 64 kuruşa ulaşacak.