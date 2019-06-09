SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini aldı. Şimdi yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Temmuz zammında. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyona göre Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Esnaf emeklisi, 2000'den önce emekli olan ve SSK'lıların en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
09.06.2019 07:49
- Son Güncelleme: 09.06.2019 07:49
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