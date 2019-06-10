Emeklilik için gün sayan binlerce kişi merakla "erken emeklilik yasası" hakkındaki detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Meclis Ramazan Bayramı nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Haziran Salı günü çalışmalara başlayacak. Şimdi gözler erken emeklilik yasasındaki son duruma çevrildi. EYT Erken Emeklilikte Yaşa takılanlar ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.