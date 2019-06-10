Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 11.06.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 11:10

Milyonlarca emekli ek ödeme larını merak ediyor! Temmuz müjdesi! Çifte zam yapılacak!

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini aldı. Şimdi yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Temmuz mında. Temmuz'da; ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ilk yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa farkı yansıtılacak.

BİN TL'YE BİN 120 TL

Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMilyonlarca emekli ek ödeme zamlarını merak ediyor! Temmuz müjdesi! Çifte zam yapılacak!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri