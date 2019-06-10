Bankalar emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; bazı bankalar buna ilave fırsatlar sunuyor, bazıları da tutarı artırıyor. 2019 SGK SSK Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Bankaların, çalıştıkları kurumlara yaptıkları maaşların bankalarından ödenmesi anlaşmaları karşılığında yaptıkları ödemeye promosyon denir.