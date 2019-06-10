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  • 11.06.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 16:25

Emekli maaşı oranı açıklaması! Emekliye 700 lira verilecek

2019 SGK SSK Bağkur oranı! Bankaların promosyon yarısı kızıştı. 450 liraya varan promosyon kampanyalarla 700 liraya kadar çıkarken; emekliyi bankaya kazandıranlara da 100-125 lira veriliyor. Bankalar emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor.

Bankalar emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; bazı bankalar buna ilave fırsatlar sunuyor, bazıları da tutarı artırıyor. 2019 SGK SSK Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Bankaların, çalıştıkları kurumlara yaptıkları maaşların bankalarından ödenmesi anlaşmaları karşılığında yaptıkları ödemeye promosyon denir.

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