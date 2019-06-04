Milyonlarca çalışanın en büyük hayalleri tahmin edeceğiniz gibi öncelikle emekli olmak sonra ise yüksek maaş alabilmektir. Bu anlamda emeklilik planlamasında öncelikle hangi statüden emekli olunmasının kişiye parasal anlamda ve erken emeklilik anlamında cazip geldiğinin araştırılması ve hesaplamaların buna göre yapılması gerekiyor. Emeklilikte, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son 7 yıllık (2520 gün) hizmet süresi esas alınıyor. Son 7 yıl kuralı sadece SSK'lı çalışanları değil, tüm çalışanları ilgilendiriyor. Sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hangi statüde hizmeti varsa, o statü şartlarıyla emekli olunuyor. Peki SGK SSK Bağkur emeklisi yüksek maaş alma şartları nedir? Ne zaman kaç yaşında erken emekli olurum hesaplama yapabilirsiniz.