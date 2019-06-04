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  • 05.06.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 10:04

hesapla - Bağkur emeklisi !

Bağkur emeklisi ! hesapla. Emekli olma hayali kuran çalışanların, bir beklentisi de yüksek maaş alabilmek. Maaşı artırmak mümkün. Brüt ücret, ikinci sigortalılık, tavandan prim, SSK şartı... Çalışanların en çok merak ettiği konuşların başında nasıl alırım sorusuna yanıt bulmak oluyor. Bu anlamda Bu bağlamda yüksek emekli maaşı almanın şartları ve yollarını derledik. öncelikle emekliliğinizi planlarken son bir iki yılı düşünmeyin. Şimdiden yani eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden planınızı yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz.

Milyonlarca çalışanın en büyük hayalleri tahmin edeceğiniz gibi öncelikle emekli olmak sonra ise yüksek maaş alabilmektir. Bu anlamda emeklilik planlamasında öncelikle hangi statüden emekli olunmasının kişiye parasal anlamda ve erken emeklilik anlamında cazip geldiğinin araştırılması ve hesaplamaların buna göre yapılması gerekiyor. Emeklilikte, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son 7 yıllık (2520 gün) hizmet süresi esas alınıyor. Son 7 yıl kuralı sadece SSK'lı çalışanları değil, tüm çalışanları ilgilendiriyor. Sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hangi statüde hizmeti varsa, o statü şartlarıyla emekli olunuyor. Peki SGK SSK Bağkur emeklisi yüksek maaş alma şartları nedir? Ne zaman kaç yaşında erken emekli olurum hesaplama yapabilirsiniz.

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