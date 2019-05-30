Milyonlara büyük müjde! Ödeme yarın

Milyonlarca kişinin beklediği ödemeler yarın hesaplara yatacak. 12 milyon emekliye 10.7 milyar liralık ikramiye ödenirken, kadroya geçen taşeron işçiler de ilave tediyenin ikinci yarısını yarın alacak.

EMEKLİLER

Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle bayram ikramiyesi 31 Mayıs Cuma günü ödenecek.

12 MİLYON KİŞİ

1000'er lira tutarındaki ödemeler SSK'lı, Bağkur'lu ve memur dahil 12 milyon emekliye aynı gün yatacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. Toplam ödenecek ikramiye miktarı 10.7 milyar lira olarak hesaplandı. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar aylık bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek.

HİSSEYE GÖRE...

Dul ve yetimlere yatan ikramiye tutarları kafa karıştırıyor. Bu, ikramiyenin vefat eden sigortalının dul ve yetimine hissesi oranında ödenmesinden kaynaklanıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa; eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor