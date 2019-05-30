Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri yarın hesapta! İkramiyeden yeni emeklileri yararlanabilecek mi?
Ramazan Bayramı ikramiyesi yarın ödeniyor. Yaklaşık 12.5 milyon kişi ödemeden yararlanacak. Peki yeni emekli olanlar Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek mi? Ne kadar ikramiye verilecek? Emekli ya da ölüm aylığı yeni bağlananlar başvuru yapacak mı? İşte Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili emekliler ile birlikte yaklaşık 12 milyon kişiyi ilgilendiren tüm detaylar...
30.05.2019 07:58
- Son Güncelleme: 30.05.2019 07:58
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