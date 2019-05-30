Dolar, Çin-ABD ticaret geriliminde tırmanma endişelerinin yatırımcıları devlet tahvili de dahil olmak üzere güvenli liman varlıklara yönelmeye zorlamasının ardından başlıca para birimleri karşısında yükseldi. Dolar/TL dün 6 liranın altını test ettikten sonra 30 Mayıs'a 6.0154 TL'den euro ise 6.71'den başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 6,0107

Satış: 6,0127

EURO

Alış: 6,7012

Satış: 6,7058

Küresel piyasalar, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına bağlı ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle negatif seyrederken, bugün ABD'nin büyümesi başta olmak üzere hareketlenen veri gündemi takip edilecek.