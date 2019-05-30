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  • 30.05.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 09:26

son dakika! ve , kaç TL oldu? 30 Mayıs güncel

kuru dün bir kez daha 6 liranın altını test ettikten sonra 30 Mayıs'a 6.0154 TL'den başladı. Dolar endeksi bir hafta önce gördüğü iki yılın zirvesi olan 98.371'e yakın seviyede kalarak, 98.128 ile yatay seyrediyor. Yatırımcıların dikkati dünyanın en iyi ekonomisinin durumu hakkında gösterge için ABD verilerine çevrildi. Bugün ve oldu? İşte 30 Mayıs güncel ...

Dolar, Çin-ABD ticaret geriliminde tırmanma endişelerinin yatırımcıları devlet tahvili de dahil olmak üzere güvenli liman varlıklara yönelmeye zorlamasının ardından başlıca para birimleri karşısında yükseldi. Dolar/TL dün 6 liranın altını test ettikten sonra 30 Mayıs'a 6.0154 TL'den euro ise 6.71'den başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 6,0107
Satış: 6,0127

EURO
Alış: 6,7012
Satış: 6,7058

Küresel piyasalar, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına bağlı ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle negatif seyrederken, bugün ABD'nin büyümesi başta olmak üzere hareketlenen veri gündemi takip edilecek.

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